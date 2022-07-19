Bağlar Belediyesinden çevre düzenlemesi ve asfalt çalışması - Son Dakika
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Bağlar Belediyesinden çevre düzenlemesi ve asfalt çalışması

19.07.2022 13:19
Bağlar Belediyesinden çevre düzenlemesi ve asfalt çalışması

Bağlar ilçesinde çevre düzenlemesi ve asfalt çalışmaları sürüyor.

Bağlar ilçesinde çevre düzenlemesi ve asfalt çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin en büyük mahallesi olan Bağcılar Mahallesinin çehresi, yeni yapılan yollar ve devam eden çevre düzenlemesiyle değişiyor.

Metal İşleri Sitesinin bulunduğu güzergahın Siverek yoluna bağlanan bölgede ve Nevruz Parkının bulunduğu sokakta devam eden çalışmalarla ulaşım sorununun çözüme kavuşturulması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, son üç yılda yapılan çalışmalarla kırsal bölgelerdeki yol sorununu önemli ölçüde çözüldüğünü belirtti.

Bu yıl daha çok ilçe merkezindeki yeni yerleşim alanlarına yoğunlaştıklarını kaydeden Beyoğlu, şunları aktardı.

"Yakın gelecekte tüm Türkiye'de örnek bir bölge olarak gösterileceğini düşündüğümüz Bağcılar Mahallesinde sürdürmüş olduğumuz çalışmalarla bu bölgenin çehresini değiştiriyoruz. Yeni yaşam alanlarının inşa edilmeye devam edildiği bölgede önemli bir ihtiyacı oluşturan yeni yol yapım çalışmalarıyla bir yandan mahalle ve sokak içi ulaşım sorunu çözülürken, bir yandan da bağlantı yollar hayata geçirilerek trafik sorunu aşılıyor."

Kırsal mahallelerdeki ulaşım ve yol sorununu 3 yılda yaptıkları çalışmalarla önemli bir seviyeye getirdiklerini bildiren Beyoğlu, "Vatandaşlarımızın talebi olduğu takdirde bu bölgelerde yine gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bağcılar Mahallesinde rekor sayılabilecek oranlarda yeni yollar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu hizmetlerin önemi yıllar sonra çok daha iyi anlaşılacak. Vatandaşlarımızın yaşamına doğrudan dokunan hizmetlerdir. Geniş yollar, ferah yaşam alanları, huzur veren görünüme sahip cadde ve sokaklarıyla model olacak." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Bağcılar, Beyoğlu, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağlar Belediyesinden çevre düzenlemesi ve asfalt çalışması - Son Dakika

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