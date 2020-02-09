Bağlar Belediyesinden depremzedelere destek - Son Dakika
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Bağlar Belediyesinden depremzedelere destek

6 saat önce

Bağlar Belediyesi Elazığ'daki depremzedelerin yarasının sarılması için çaba sarf ediyor.

Bağlar Belediyesinden depremzedelere destek, System.String[]

Bağlar Belediyesi Elazığ'daki depremzedelerin yarasının sarılması için çaba sarf ediyor.

Merkez üssü Sivrice olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatı Elazığ'a gelen belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Başkan Hüseyin Beyoğlu, AFAD koordinasyonu ile gelen yardımları ihtiyaç sahibi deprem mağdurlarına ulaştırdıklarını işaret ederek, şöyle konuştu:

"Deprem mağduru kardeşlerimizin hizmetinde olmak bizim için her şeyden önce vatandaşlık görevi ve imanımızın bir gereğidir. Teknik imkan ve personel dahil imkanlarımızla buradayız. AFAD koordinasyonunda görev yaparak milletimize hizmet ediyoruz. Kardeşlerimizin tüm yaraları sarılana kadar da hizmete devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm kurumlar deprem bölgesinde yer alarak büyük bir sınavın üstesinden başarıyla gelmiştir. Bizim de bunda bir nebze katkımız olduysa bunu milletimize karşı vefa ve hizmet borcu olarak kabul ederiz."

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Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:00 Kaynak: AA
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