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Bağlar Belediyesinden fidan diken çocuklara bisiklet

6 saat önce

Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu, fidan dikme çalışmalarına katılan öğrencileri evlerinde ziyaret ederek, bisiklet hediye etti.

Bağlar Belediyesinden fidan diken çocuklara bisiklet, System.String[]

Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu, fidan dikme çalışmalarına katılan öğrencileri evlerinde ziyaret ederek, bisiklet hediye etti.


Beyoğlu beraberinde eşi Dürdane Beyoğlu ile geçen hafta belediye olarak gerçekleştirdikleri fidan dikme çalışmalarına katılan öğrencileri evlerinde ziyaret etti.

Çocuklara bisiklet hediye eden Beyoğlu, geleceğin teminatı olarak gördükleri çocukların fidan dikme çalışmalarına katılarak ortaya koydukları duyarlı davranışların topluma örnek olmasını istediklerini söyledi.

Beyoğlu, "Çocuklarımıza sembolik olarak bisiklet hediye ettik. Onların mutluluğu bizim için her şeyden daha değerli. Fidan dikme çalışmalarımıza katılarak çalışkanlıklarıyla dikkat çeken çocuklarımıza hediye vermek istedik. Onları mutlu görmek bizim için tarifsiz bir duygu ve mutluluk. Yeşil bir gelecek ve çevre için tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz." dedi.

Bağlar Belediyesi, Hüseyin Beyoğlu, Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:08 Kaynak: AA
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