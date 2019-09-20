Son Dakika Haberleri: Bağlar Belediyesinden gıda denetimi
Son Dakika Güncel Haber

Bağlar Belediyesinden gıda denetimi

2 saat önce

Bağlar Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan gıda denetiminde piyasaya sürülmek üzere olan, son kullanma tarihi geçen çok sayıda süt ve süt ürünü ele geçirilerek, imha edildi.

Bağlar Belediyesinden gıda denetimi, System.String[]

Bağlar Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan gıda denetiminde piyasaya sürülmek üzere olan, son kullanma tarihi geçen çok sayıda süt ve süt ürünü ele geçirilerek, imha edildi.

Bağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çocuklara bozuk ve zararlı gıda satışının önlenmesi için okul önlerinde ve okul kantinlerindeki denetimleri artırdı.

Toptan satış yapan iş yerlerinde gerçekleştirilen denetimler sırasında son kullanma tarihi geçtiği, bozularak insan sağlığı için tehdit oluşturduğu tespit edilen çok sayıda süt ve süt ürünü ele geçirildi.

Bozuk sütleri kolilerle belediyeye ait araçlara yükleyen ekipler daha sonra bunları çöp tesislerinde imha etti.

Denetimlerde son kullanma tarihi geçen konserveler de imha edildi, iş yerleri hakkında işlem yapıldı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, halkın, özellikle de çocukların sağlığını hiçe sayanlara karşı mücadelenin süreceğini belirtti.

Bağlar Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Bağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akli dengesi yerinde olmayan adam, önce komşusunu sonra da karakoldaki bekçiyi bıçakladı
Senet davasında Mansur Yavaş hakkında yakalama kararı ve yurt dışına çıkış yasağı talebi reddedildi Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası yeni bir şirket kuruyor! Okuldan kaçmak için cama çıkan öğrenci 3'üncü kattan aşağı düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 17:06:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağlar Belediyesinden gıda denetimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]