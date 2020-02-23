Bağlar Belediyesinden ihtiyaç sahibi aileye destek - Son Dakika

Bağlar Belediyesi ihtiyaç sahibi Kayalı ailesine destekte bulundu.

5 Nisan Mahallesinde tek gözlü gecekondu evde yaşayan Kayalı ailesinin gelini Yıldız Kayalı, Bağlar Belediyesinin sosyal medya hesabına destek talebinde bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, beraberinde AK Parti Bağlar Kadın Kolları Başkanı Fatime Alakuş ile 10 kişilik aileyi ziyaret edip, ihtiyaçlarını karşıladı.

Beyoğlu, sıkıntı yaşayan ailelere sahip çıkmanın görevleri olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Devletimizin yine milletimizin kaynaklarından oluşan imkanlarıyla çözüm üretmeye çalışıyoruz.Bu ailemiz bize ulaştı ve biz de buna sessiz kalmadık. Kendilerini ziyaret ederek gerekli desteği sunduk. Benim insanim mutlu olursa ben de mutlu olurum. Biz onların bir parçasıyız."

Yıldız Kayalı ise yapılan ziyaret ve destek nedeniyle çok mutlu olduklarını dile getirerek, şöyle dedi:

"10 kişi bu evde yaşıyoruz. Evin şartları çok kötü. Eşim asgari ücretle çalışıyor ve başka çalışanımız yok. Çok zor durumdaydık. Maddi sorunlar geçimsizliğe dönüşmüştü. Eşimin borçları var.Hüseyin başkanımızın ihtiyaç sahibi mağdur aileleri ziyaret edip sahip çıktığını öğrenince belediyenin sosyal medya hesabından mesaj yazdım.Yaşadığımız zor durumu anlatarak destek istedim. Kendisi de bizi ziyaret ederek maddi ve manevi olarak sahip çıktı."