Son Dakika Haberleri: Bağlar Belediyesinden internet kafe denetimi
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Bağlar Belediyesinden internet kafe denetimi

32 dakika önce

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesince internet kafelere yönelik denetimler artırıldı.

Bağlar Belediyesinden internet kafe denetimi, System.String[]

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesince internet kafelere yönelik denetimler artırıldı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu yaptığı açıklamada, fiziki koşulların yetersizliği, ruhsat eksikliği ve hijyensiz koşulların yanı sıra kumar, yasa dışı bahis ile genel ahlakı bozmaya yönelik olumsuz içerikli yayınlarla vatandaşın şikayetlerine konu olan internet kafelerde denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi.

Yasalara ve kurallara uymadıkları tespit edilen işletmelere çeşitli oranlarda para cezası uygulandığı, ruhsatı olmayan ve eksikleri tespit edilen iş yerlerine belirlenen süre içerisinde işlemleri tamamlamaları uyarısında bulunulduğunu ifade eden Beyoğlu, çocukların internet kafe ve kıraathane ortamlarından uzak tutulması konusunda oldukça hassas bir tutuma sahip olduklarını belirtti.

Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Yarınlarımızın umudu olan çocuklarımızın yeri internet kafeler değil, eğitim yuvaları ve evleridir. Biz bu konuda çok hassas bir tutuma sahibiz. İşletme sahiplerinin bu konuda duyarlı olmasını bekliyoruz. Ekiplerimiz, vatandaşımızın huzuru, sağlığı ve güvenliği için çalışmalarını devam ettirecek. Herkes bu konuda sorumluluk duygusu ile hareket edip üzerine düşeni yerine getirirse toplumumuz ve çocuklarımız bu tehlikelerden bertaraf olmuş olur."

Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:00 Kaynak: AA
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