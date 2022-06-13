Bağlar Belediyesinden kaldırım işgaline ve fiyat artışına yönelik denetim

Diyarbakır'da Bağlar Belediyesince kaldırım işgali ve fiyat artışına yönelik denetim yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun mahalle ziyaretlerinde vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine kaldırım işgali ve fiyat artışına yönelik denetim yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu, denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Beyoğlu, "Ekipler, Bayramoğlu bölgesindeki kaldırım işgaline son verdi, fırın ve et ürünlerinde fiyat, etiket ve kalite kontrolü gerçekleştirilerek fırsatçılığa karşı uyarıda bulundu. Vatandaşlarımız bize doğrudan ulaştığı için çözüm üretmek zor olmuyor. Vatandaşımızın yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Niyetimiz ceza yazmak değil, herkesin sorumluluğunun gereğini yerine getirmesini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.