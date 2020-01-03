Bağlar Belediyesinden kar temizleme çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağlar Belediyesinden kar temizleme çalışması - Son Dakika

Bağlar Belediyesinden kar temizleme çalışması

6 saat önce

Bağlar Belediyesi, kar yağışının etkili olduğu Karacadağ bölgesindeki kırsal yerleşim yerlerinde ulaşımın aksamasını önledi.

Bağlar Belediyesinden kar temizleme çalışması, System.String[]

Bağlar Belediyesi, kar yağışının etkili olduğu Karacadağ bölgesindeki kırsal yerleşim yerlerinde ulaşımın aksamasını önledi.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamada, Karacadağ bölgesinin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu, önceden alınan tedbirlerle ulaşımın aksamasının önlendiği bildirildi.

Belediyeye ait araçlar ve iş makinelerinin müdahalesiyle 10 kırsal mahallede vatandaşların mağdur olmasının önüne geçildiği kaydedilen açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin olası kar yağışına karşı gerekli tedbirleri almaya devam ettiği belirtildi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, alınan önlemler ve yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Beyoğlu ise, "Bizim için vatandaşlarımızın huzuru çok önemlidir. Bizim görevimiz milletimize her koşulda hizmet ulaştırmaktır. Karacadağ bölgemizde yer alan 10 köyümüzün kar yağışı nedeniyle olası mağduriyetini önlemiş olduk. Bundan sonra da aynı şekilde milletimizin emrinde ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:38 Kaynak: AA
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