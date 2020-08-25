Bağlar Belediyesinden kayıt dışı iş yerlerine yönelik ruhsatlandırma - Son Dakika

Bağlar ilçesinde yürütülen çalışmalarla kayıt dışı iş yerlerinin yüzde 80'ni kayıt altına alındı.

Bağlar Belediyesi Zabıta ve Ruhsat Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Esnaf Dairesi Başkanlığı, vergi dairesi ve esnaf odalarından oluşturulan ekipler, ilçede tespit edilen kayıt dışı 3 bin 400 iş yerinin yüzde 80'nin ruhsatlandırma ve vergilendirme işlemini gerçekleştirdi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, denetleme çalışmalarına verdiği destek nedeniyle Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu'na teşekkür etti.

Hedeflerinin ruhsatlandırmayı yüzde 100'e çıkarmak olduğunu vurgulayan Beyoğlu, ruhsatlandırma ve vergilendirme işlemlerinin hem vatandaşın hem esnafın yararına olduğuna dikkati çekti.

Beyoğlu, "Aziz hemşehrilerimizi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz." dedi.