Bağlar Belediyesinden kırsal bölgelere 1500 çöp konteyneri desteği - Son Dakika
Üye Girişi

Bağlar Belediyesinden kırsal bölgelere 1500 çöp konteyneri desteği

29.03.2022 14:39
Bağlar Belediyesinden kırsal bölgelere 1500 çöp konteyneri desteği

Bağlar Belediyesi, kırsal yerleşim yerlerine temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere 1500 çöp konteyneri desteği sundu.

Bağlar Belediyesi, kırsal yerleşim yerlerine temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere 1500 çöp konteyneri desteği sundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kırsal yerleşim yerlerinde temizlik ve çevre sorunlarını çözmek üzere konteyner desteği sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda kırsal yerleşim yerlerine ulaşım altyapısından üst yapısına kadar tarihi hizmetler yapıldığını belirtti.

Belediyenin imkanlarını kullanarak son 3 yılda Bağlar'da önemli hizmetler sunduklarını ifade eden Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Belediyemizin tüm birimleri temizlikten diğer hizmetlere kadar her koşulda halkımızın emrinde. Köylerimizde temizliğin sağlıklı koşullarda yapılabilmesi için konteyner ve malzeme desteğinde bulunmaya devam edeceğiz."

Sakallı Mahallesi Muhtarı Hasan Kurt da mahalle ziyareti sırasında Belediye Başkanı Beyoğlu'na aktardıkları taleplerin yerine getirildiğini belirterek, "Başkanın talimatıyla başta temizlik ve çöp konteyneri olmak üzere sorunlarımız çözüldü. Herhangi bir talebimiz olduğunda arıyoruz." ifadelerini kullandı.

Karacadağ Mahallesi Muhtarı Adem Karacadağ ise, önceden temizlik nedeniyle ciddi sıkıntı yaşadıklarını aktardı.

Belediye Başkanı Beyoğlu'nun defalarca kendilerini ziyaret ettiğini dile getiren Karacadağ, "Tüm taleplerimizi rahatlıkla iletiyoruz. Yollarımız yapıldı, çöp konteyneri ve malzeme desteğinde bulunuldu. Allah kendisinden ve belediye birimlerinden razı olsun." dedi.

YORUMLAR
500
Başkan Köse, 'Ruhsatı olmayan hiçbir mekana izin verilmeyecek' Başkan Köse, 'Ruhsatı olmayan hiçbir mekana izin verilmeyecek' AK Parti'li Aydemir: 'Türkiye'ye düşmanlık besleyenler bile ülkemize gıpta ile yaklaşıyor' AK Parti'li Aydemir: 'Türkiye'ye düşmanlık besleyenler bile ülkemize gıpta ile yaklaşıyor'

Hüseyin Beyoğlu, cumhurbaşkanı, Beyoğlu, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağlar Belediyesinden kırsal bölgelere 1500 çöp konteyneri desteği - Son Dakika


Son Dakika
14:48 Cüneyt Arkın, Kemal Sunal'la anısını paylaştı, Orhan Gencebay sinirden deliye döndü: Söylediği her şey yalan
14:35 Müzakere sürerken, Rusya'dan gerilimi tırmandıran açıklama: Ukrayna ordusunu yok ettik!
14:35 Fenerbahçe'de başkanlık yarışı kızışıyor! Aziz Yıldırım iddiaları havada uçuşuyor!
14:20 Kayseri'de tüyler ürperten iddia: 2 kuyuya 14 kişi atıldı, sesler geliyor!
14:19 İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakerelerinde ilk tur sona erdi! Ukrayna: Güvenlik garantileri konusunda anlaşamadık
14:06 Destan'da bu akşam neler olacak? Ulu Ece için yolun sonu geldi mi?
14:06 Rus askerler öldüresiye dövülüp, ayaklarından kurşunlanmıştı! Ukrayna açıklaması: Görüntülerle ilgili soruşturma başlattık!
14:05 Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Crespo, Galatasaray maçını iple çekiyor! Büyük derbi öncesi iddialı konuştu
13:56 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye iyileşecek mi?
13:56 Eski başbakan siyasete dönmek istiyor ama ünlü tarihçi notunu çoktan verdi: Bana göre en kötü siyasetçi Tansu Çiller!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 14:54:30. #1.11#
SON DAKİKA: Bağlar Belediyesinden kırsal bölgelere 1500 çöp konteyneri desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement