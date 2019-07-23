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Bağlar Belediyesinden kırsal mahallelerde yol çalışması

38 dakika önce

Diyarbakır'ın merkez Bağlar Belediyesince kırsal mahallerde yol çalışması yapılıyor.

Bağlar Belediyesinden kırsal mahallelerde yol çalışması, System.String[]
Diyarbakır'ın merkez Bağlar Belediyesince kırsal mahallerde yol çalışması yapılıyor.
Fen İşleri Müdürlüğü, vatandaşın şikayetlerine konu olan yollarla ilgili çalışmalara ağırlık verdi.
Bu kapsamda köy statüsünden çıkarılarak belediyeye bağlanan kırsal mahallelere hem yeni yollar yapılıyor hem de mevcut yollar yenileniyor.
Yol yapım ve bakım çalışmaları için Karacadağ bölgesinden bazalt taşlar belediyeye ait tesislerde mucura dönüştürülüyor. Çalışmaların kış mevsimine geçilmeden büyük ölçüde tamamlanması hedefleniyor.
Çalışmalar kapsamında Körtepe Mahallesi, Küme Evleri ve Karaibik mezrasındaki yollar düzenlendi. Ayrıca ilçe merkezindeki Şeyh Şamil Mahallesi 503 ve 505. sokaklar arasında da yeni yol yapıldı.
Başkan Hüseyin Beyoğlu, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden bilgi aldı.
Beyoğlu, yaptığı açıklamada, hizmet götürülmeyen köy ve mahalle kalmayacağını belirterek, "Hiçbir ayrım yapmadan tüm vatandaşlarımızı hizmetle tanıştırmayı amaçlıyoruz. Halka hizmet hakka hizmet etmektir. Bu prensiple yola devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Fen İşleri Müdürlüğü, Diyarbakır, Bağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:00 Kaynak: AA
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