Bağlar Belediyesinden koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Bağlar Belediyesinden koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
Bağlar Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında pazarda maske ve eldiven dağıttı.
Bağlar Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında pazarda maske ve eldiven dağıttı.
Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun katılımıyla semt pazarında koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında alınacak tedbirler konusunda esnaf bilgilendirildi, maske, eldiven dağıtıldı.
Önlemler kapsamında zorunlu kılınan sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini aktaran Beyoğlu, "İlan edilen bu kurallar hepimizin sağlığı içindir. Lütfen bunlara titizlikle riayet edelim." uyarısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 01:26 Kaynak: AA
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