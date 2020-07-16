Bağlar Belediyesinden "Kurum İçi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği" sınavı - Son Dakika

Bağlar Belediyesi, "Kurum İçi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği " sınavı gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla "şeffaf olması" adına açılan sınav 15 birim müdürlüğünü kapsıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının resmi gazetede yayınlanan 2 Temmuz 2020 tarih ve 31173 sayılı Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri personelinin "Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair " yönetmeliği gereği açılan kadrolara katılma şartını taşıyan personel sınav için başvuruda bulundu.

Başvuruların sona erdiği sınav, imar ve şehircilik, muhtarlıklar, kadın ve aile hizmetleri, hukuk işleri, bilgi işlem, ruhsat ve denetim, teftiş kurulu, yapı kontrol, temizlik işleri, fen işleri, park ve bahçeler, destek hizmetleri, makine ikmal bakım ve onarım, plan ve proje, sağlık işleri müdürlükleri ile bazı kadroları kapsıyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yönetmeliğine ilişkin kriterleri taşıyan kurum personelinin katılma hakkı kazandığı sınavı şeffaf bir şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Beyoğlu, "Temel hak olan bu sınav bugüne kadar belediyemizde uygulanmamış. Bunu yapmak bize nasip oldu. Şeffaflık ve hakkaniyet ölçüleri adına gerekli özeni gösterdik. Herkes arasında memnuniyet yarattı. Bundan sonra da tüm uygulamalarımızı yasal haklar ve adil ölçüler çerçevesinde yerine getireceğiz." dedi.