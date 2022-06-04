Bağlar Belediyesinden LGS önlemleri - Son Dakika
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Bağlar Belediyesinden LGS önlemleri

04.06.2022 15:15
Bağlar Belediyesinden LGS önlemleri

Diyarbakır merkez Bağlar Belediyesince, yarın yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için önlem alındı.

Diyarbakır merkez Bağlar Belediyesince, yarın yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için önlem alındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, okul güzergahındaki semt pazarları saat 15.00'a kadar kurulmayacak, gürültü çıkarılmasına izin verilmeyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, öğrencilerin huzurlu ortamda sınavı geçirmeleri için pazar esnafı dernekleriyle ortak kararlar alındığını belirtti.

Buna göre Mevlana Halit Ortaokulu ve Birlik Anadolu Lisesi güzergahında saat 15.00'a kadar semt pazarı kurulmayacağını belirten Beyoğlu, çevrede gürültü yapılmasına izin verilmeyeceği gibi sınav boyunca çevrede görev yapacak zabıta ekiplerinin her türlü önlemi alacağını aktardı.

Beyoğlu, "Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Sınavın huzurlu koşullarda geçmesi için gerekli önlemleri aldık. Zabıta ekiplerimiz sınav sonuna kadar hiçbir olumsuzluğa izin vermeyecek." dedi.

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Diyarbakır'da LGS sınavına giren öğrencilere ücretsiz ulaşım hizmeti Diyarbakır'da LGS sınavına giren öğrencilere ücretsiz ulaşım hizmeti Başkan Beyoğlu'ndan temizlik çalışmalarına destek Başkan Beyoğlu'ndan temizlik çalışmalarına destek
Kaynak: AA

Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağlar Belediyesinden LGS önlemleri - Son Dakika

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