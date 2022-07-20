Bağlar Belediyesinden ofis alt geçidinde temizlik çalışması

Diyarbakır Bağlar Belediyesince, ofis alt geçidindeki yaya geçidinde bulunan çöpler toplandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Koşuyolu bölgesinde gerçekleştirdiği ziyarette esnafın, ofis alt geçidindeki yaya geçidinde bulunan çöplerin toplanması talebini yerine getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu, belediyenin sorumluluk alanı olmamasına rağmen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye yönlendirildiğini, çöplerin toplanarak alanın hijyenik hale getirildiğini belirtti.

Beyoğlu, "Şehrimizdeki tüm kurumlarla uyum içerisinde çalışıyoruz. Amaç memlekete hizmet etmekse buranın kime ait olduğunun bizim için önemi yok. Ekipler yönlendirildi, alan temizlendi." diye konuştu.