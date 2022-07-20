Bağlar Belediyesinden ofis alt geçidinde temizlik çalışması - Son Dakika
Üye Girişi

Bağlar Belediyesinden ofis alt geçidinde temizlik çalışması

20.07.2022 13:24
Bağlar Belediyesinden ofis alt geçidinde temizlik çalışması

Diyarbakır Bağlar Belediyesince, ofis alt geçidindeki yaya geçidinde bulunan çöpler toplandı.

Diyarbakır Bağlar Belediyesince, ofis alt geçidindeki yaya geçidinde bulunan çöpler toplandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Koşuyolu bölgesinde gerçekleştirdiği ziyarette esnafın, ofis alt geçidindeki yaya geçidinde bulunan çöplerin toplanması talebini yerine getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu, belediyenin sorumluluk alanı olmamasına rağmen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye yönlendirildiğini, çöplerin toplanarak alanın hijyenik hale getirildiğini belirtti.

Beyoğlu, "Şehrimizdeki tüm kurumlarla uyum içerisinde çalışıyoruz. Amaç memlekete hizmet etmekse buranın kime ait olduğunun bizim için önemi yok. Ekipler yönlendirildi, alan temizlendi." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Bağlar Belediyesinden çevre düzenlemesi ve asfalt çalışması Bağlar Belediyesinden çevre düzenlemesi ve asfalt çalışması Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu ev ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu ev ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor
Kaynak: AA

Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağlar Belediyesinden ofis alt geçidinde temizlik çalışması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:19 Film gibi hayatta kalma öyküsü! 8 gün boyunca ormanda yaşayan Şehmus neden çıplak olduğunu anlattı
13:16 FETÖ'nün futbol yapılanmasında karar çıktı! Milli futbolcu Zafer Biryol'a hapis cezası verildi
13:04 Dede yanlışlıkla torununu da vurdu! Kızının birlikte olduğu yabancı şahsa kurşun yağdırdı
12:56 Sosyal medyayı sallayan görüntü! Halay çekenler insan değil mi?
12:36 Meteorolojiden 'Türkiye'de aşırı sıcak' açıklaması: Söz konusu değil
12:21 19 yaşındaki genç cinayet kurbanı mı oldu? Acılı aile intihara inanmıyor
12:04 Aşırı sıcakların etkisiyle yangınların çoğaldığı İngiltere'de halk alevlerden kaçmak için siper kazıyor
11:44 Hakan Ural'dan "Tek gecelik ilişkimin ürünü" diyen babası Selçuk Ural'a yanıt: Allah var gam yok, her olanda bir hayır vardır
11:35 MİT'ten yurt dışı operasyonu! 7 yıl önce Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden saldırının faili PKK'lı terörist Savaş Çelik, Türkiye'ye getirildi
11:34 Güne yükselişle başlayan dolar 17,58 seviyesinden alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 13:30:10. #1.11#
SON DAKİKA: Bağlar Belediyesinden ofis alt geçidinde temizlik çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement