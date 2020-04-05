Bağlar Belediyesinden öksüz ve yetimlere yardım - Son Dakika

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Bağlar Belediyesinden öksüz ve yetimlere yardım
6 saat önce
Bağlar Belediyesi yetim ve öksüz çocukların ailelerine nakdi ve gıda desteğinde bulundu.
Bağlar Belediyesi yetim ve öksüz çocukların ailelerine nakdi ve gıda desteğinde bulundu.
Anne veya babasını çeşitli nedenlerle kaybetmiş olan çocuklara yönelik önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "18 çocuğun evine yardım ulaştırdık. Yetimi, öksüzü, yoksulu sevindirmek medeniyetimizin ve dinimizin bize yüklediği bir sorumluluktu. Onların sevindiğini ve mutlu olduğunu hissetmek bizi çok mutlu etti." dedi.
Beyoğlu, toplumun dezavantajlı kesimlerine yardımlarının devam edeceğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 03:40 Kaynak: AA
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