Bağlar Belediyesinden sokağa çıkma yasağı uygulanan yaşlılara hizmet - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağlar Belediyesinden sokağa çıkma yasağı uygulanan yaşlılara hizmet - Son Dakika

Bağlar Belediyesinden sokağa çıkma yasağı uygulanan yaşlılara hizmet

6 saat önce

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, İçişleri Bakanlığı kararıyla yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 üzeri yaşlı vatandaşların hizmetlerini ve ihtiyaçlarını karşılayacak.

Bağlar Belediyesinden sokağa çıkma yasağı uygulanan yaşlılara hizmet, System.String[]

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, İçişleri Bakanlığı kararıyla yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 üzeri yaşlı vatandaşların hizmetlerini ve ihtiyaçlarını karşılayacak.


Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü tedbiri aldıklarını söyledi. Beyoğlu, "Bağlar Bölgesinde ikamet eden kıymetli 65 yaş ve üzeri büyüklerimiz. Sizlerin dışarı çıkamadığı, ihtiyaçlarınızın ise karşılanması gereken her türlü konuda bizler sizlerin destekçisiyiz. Sizler, bizler için önemli ve değerlisiniz. Sizlerin yaşam tecrübelerine bizlere verilecek nasihatlerinize ihtiyacımız var. Bizler sizlere vefa borcumuzu ödemek istiyoruz. Sizler yeter ki evlerinizde çocuklarınızla zaman geçirip torunlarınıza tecrübelerinizi anlatın. Sizleri seviyor ve hayır dualarınızı bekliyoruz. Bu süreçte 65 yaş üstü evden dışarı çıkamayan her büyüğümüzün ihtiyaçlarını karşılamak ve hizmet edebilmek bizler için şereftir" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:42 Kaynak: İHA

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