Bağlar Belediyesinden sokağa çıkmaları sınırlandırılanlara destek - Son Dakika

Bağlar Belediyesi, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, İçişleri Bakanlığı kararıyla yeni tip koronavirüs (kovid-19) önlemleri kapsamında dışarı çıkmaları sınırlandırılanların ihtiyacını karşılamak için her türlü tedbiri aldıklarını söyledi.

Bu amaçla ekipler oluşturduklarını dile getiren Beyoğlu, 04122519300 -01 nolu telefondan kendilerini arayanlara her türlü desteği sunacaklarını kaydetti.