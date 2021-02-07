Bağlar Belediyesinden sosyal yardım faaliyeti - Son Dakika

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi sosyal desteğe muhtaç ailelere yardımları sürdürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eşi ile tutuklu bulunan C.S'nin mektupla yardım talebi üzerine Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, çiftin 4 çocuğunu ziyaret etti.
Çocuklara gıda ve sosyal yardım desteği sağlanması için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirten Beyoğlu, uzaktan eğitimden yararlanmaları için tablet hediye etti.
4 kardeş yapılan yardımdan dolayı teşekkür etti.
Kaynak: AA
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