Bağlar Belediyesinden sosyal yardım faaliyeti - Son Dakika

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi sosyal desteğe muhtaç ailelere yardımları sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eşi ile tutuklu bulunan C.S'nin mektupla yardım talebi üzerine Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, çiftin 4 çocuğunu ziyaret etti.

Çocuklara gıda ve sosyal yardım desteği sağlanması için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirten Beyoğlu, uzaktan eğitimden yararlanmaları için tablet hediye etti.

4 kardeş yapılan yardımdan dolayı teşekkür etti.