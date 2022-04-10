Bağlar Belediyesinden spora destek - Son Dakika
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Bağlar Belediyesinden spora destek

10.04.2022 11:40
Bağlar Belediyesinden spora destek

Bağlar Belediyesi, okul bahçesine basketbol potası isteyen çocukların talebini yerine getirdi.

Bağlar Belediyesi, okul bahçesine basketbol potası isteyen çocukların talebini yerine getirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede bulunan Fevzi Çakmak Ortaokulu öğrencileri Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'ndan basketbol potası talebinde bulundu.

Öğrencilerin isteğini kırmayan Beyoğlu'nun talimatı üzerine Belediye ekiplerince okulun bahçesine çift potalı basketbol sahası kuruldu.

Öğrenciler adına okulun sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda çocuklar, Beyoğlu'na teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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