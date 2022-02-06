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Bağlar Belediyesinden TURKOVAC'a destek - Son Dakika

Bağlar Belediyesinden TURKOVAC'a destek

06.02.2022 14:20
Bağlar Belediyesinden TURKOVAC'a destek

Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi, TURKOVAC ve aşı farkındalığı oluşturmak için ilçe genelinde reklam panolarında yer verdi.

Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi, TURKOVAC ve aşı farkındalığı oluşturmak için ilçe genelinde reklam panolarında yer verdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, hazırlanan afişlerin ilçedeki işlek noktalarda ilan panolarına asılarak vatandaşlara yerli ve milli aşıya yönelmeleri çağrısı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemiz gerek savunma sanayi gerekse ilaç sanayisinde attığı kararlı adımlar ve mücadele ile hak ettiği yere geliyor. Bilim insanlarımız çok önemli buluş ve icatlara imza atarak hem milletimizin hem insanlığın hizmetine sunuyor. Yerli ve milli aşımız TURKOVAC ???????bu başarının ürünüdür. Biz de belediye olarak halkımızın aşı olma bilincini ve yerli aşımızı tercih ederek sahip çıkmaları konusunda teşvik etmek amacıyla bu çalışmayı yaptık."

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Bağlar Belediyesi, Diyarbakır, TURKOVAC, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağlar Belediyesinden TURKOVAC'a destek - Son Dakika


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