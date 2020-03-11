Bağlar Belediyesinden vatandaşa nefes aldıracak iki park projesi - Son Dakika

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi çok amaçlı, kültürel özellikli, botanik ve doğal iki modern park projesi hazırladı. İçinde kütüphane, yürüyüş, gezinti ve dinlenme alanları bulunan parkın Yenihal bölgesinde yapılması planlanıyor.



Bağlar Belediyesi, farkındalık oluşturması beklenen iki park projesi hazırladı. İçinde kütüphane, yürüyüş, gezinti ve dinlenme alanları bulunan parkın Yenihal bölgesinde yapılması planlanıyor. Toplam alanı 42 bin metre kare olarak belirlenen parkta, yaz döneminde yaşanan hava sıcaklığı dikkate alınarak vatandaşların nefes alabileceği bir yürüyüş, gezinti ve dinlence alanı oluşturuldu. Ahmed-i Hani'nin isminin verilmesi planlanan parkın projesi Diyarbakır'ın geleneksel kent dokusuna uygun olarak dar sokaklardan geniş eyvanlara, hayatlara açılan kapıların tasvirlendiği bir kurguyla inşa edildi.



Kütüphane ve okuma salonları



Parkın içinde 700 metrelik alanda kütüphane inşa edilecek. Gün içerisinde öğrencilerin ders çalışma aktivitelerine imkan sağlamasının yanı sıra kentlinin okuma alışkanlığı pekiştirecek bir yapıda kurgulandı. Kütüphane bölümünde okuma salonları yer alacak ve öğrenciler istedikleri zaman gelip burada ders çalışabilecek. Parkın içinde çocuklara yönelik oyun alanları, engellilere yönelik olarak da özel tasarlanan bölümler yer alacak. Kompleks şeklindeki park projesinde yürüyüş yolu üzerinde yer alan duvarlarda; suyun serinletici etkisinin kentliye daha ferah bir ortamda vakit geçirmesi olanağı sağlaması açısından kayrak kaplı su duvarı olarak işlevlendirildi. Duvarlarda korten malzeme ile kentin edebi ve sanatsal mirasını bugünlere taşıyan yazar ve sanatçılarının isimleri, yazıları ve şiirleri ile bezenerek ziyaretçilere sunulacak.



Otopark ve spor alanları



Tüm bu mekansal alanların yanı sıra alanın kuzey ve güney girişinde 4 tanesi engelli otoparkı olmak üzere 42 araçlık otopark, soğuk piknik yapmaya olanak sağlayan oturma bitirmeleri, seyir alanları ve toplam uzunluğu 650 metre olan koşu parkuru ve çeşitli spor aletlerinin olduğu bir egzersiz alanı yer alacak.



Kuş türleri ve hayvan çeşitleri bu parkta olacak



Bir diğer önemli proje ise "kuş cenneti" temalı park olacak. Yine Bağcılar Mahallesine bağlı Hamravat Evleri yakınlarında hayata geçirilmesi düşünülen "kuş cenneti" temalı botanik parkta kuş türleri ve hayvan çeşitlerinin olacağı özel bir bölüme yer verileceği kaydedildi. Botanik özellikli park, kuş cenneti ve hayvanat bahçesi şeklinde geniş yelpazeye sahip olarak planlanırken bu proje ile kentte bu alanda bir ilke imza atılarak önemli bir açığın giderilmesi amaçlanıyor.



"Onay alırsak bu yıl başlayacağız"



Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçenin modern yüzü olacak iki projenin yapımına ilgili kurumlardan onay aldıktan sonra bu yıl içinde başlamayı planladıklarını söyledi. Başkan Beyoğlu, "Projelerimiz ve projelerimizi hayata geçireceğimiz alanlar hazır. İlgili kurumlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Onay almamız halinde hemen başlayacağız. Bu iki park hem kentin yeni yüzü olacak, hem vatandaşlarımızın yeni nefes alanları olacak. Kütüphane, oyun salonları, engellilere yönelik alanlar, kuş cenneti ve hayvan bölümleri nedeniyle de vatandaşlarımıza huzurlu bir yaşam imkanı sunacak. Bağlar'ımıza hizmetin en güzeli yakışır" dedi. - DİYARBAKIR