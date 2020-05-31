Bağlar Belediyesinden yarın vatandaşın hizmetine açılacak 63 parkta dezenfekte çalışması - Son Dakika

Bağlar Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan ve yarın yeniden hizmet vermeye başlayacak 63 parkta dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

(Kovid-19 salgını ile mücadelede hükümet tarafından uygulamaya konuşulan normalleşme adımları kapsamında yarından itibaren yeniden vatandaşların hizmetine açılacak parklar dezenfekte edildi.

Tüm parkları steril ve hijyenik hale getirdiklerini belirten Bağlar Belediye Başkan Yardımcısı Ferit Tutşi, şunları kaydetti.

"Park ve açık alanların hizmet vermeye başlaması salgın tehlikesinin sona erdiği anlamına gelmiyor. Tam tersine çok daha dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Kontrollü bir hayat tarzı ile hareket etmek zorundayız. Bu yüzden park ve dinlenme alanlarımızı hazır hale getirdik. Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu'nun talimatı ile dezenfekte ve temizlik başta olmak üzere tüm önlemleri aldık. Vatandaşlarımızdan isteğimiz lütfen sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri, maske takmaları, hijyene dikkat etmeleri."