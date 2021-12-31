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Bağlar Belediyesinden yeni yıl arifesinde fiyat ve hijyen denetimi - Son Dakika

Bağlar Belediyesinden yeni yıl arifesinde fiyat ve hijyen denetimi

31.12.2021 13:08
Bağlar Belediyesinden yeni yıl arifesinde fiyat ve hijyen denetimi

AK Partili Diyarbakır Bağlar Belediyesi zabıta ve gıda kontrol ekipleri, yeni yıl öncesinde ilçe genelinde tarama yaparak fiyat ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

AK Partili Diyarbakır Bağlar Belediyesi zabıta ve gıda kontrol ekipleri, yeni yıl öncesinde ilçe genelinde tarama yaparak fiyat ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. Eğlence mekanlarının mutfaklarına giren ekipler, işletme yöneticilerine uyarılarda bulunarak kuralları ihlal eden bazı işletmeler hakkında tutanak tuttu.

Ticaret Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı denetimlerde gıda ürünlerini satan işletmeler, şikayet konusu olan stokçuluk ve fahiş fiyatlar üzerinden uyarıldı. Diyarbakır'da yeni yıla saatler kala Bağlar Belediyesi, ilçe genelinde denetimleri artırdı. Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ticaret Müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla ilçenin farklı bölgelerine yayılarak ani baskınlarla denetimler gerçekleştirdi. Yılbaşı olması nedeniyle ağırlıklı olarak eğlence mekanlarına giderek tespit edilen eksiklerle ilgili tutanak tutan ekipler, mutfaklarda hijyen kontrolü yaparak kural ihlalinde bulunan işletmelerin yöneticilerini uyardı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla artırılan denetimlerde, son dönemlerde vatandaşın yoğun şikayetlerine neden olan fiyat artışları ve stokçuluk da öne çıktı. Gıda ürünlerinin üretildiği ve satıldığı işletmelerde fahiş fiyatlarla ilgili inceleme yapan ekipler, vatandaşı mağdur eden uygulamalara karşı uyarılarda bulundu. Zabıta ekipleri, halkın yoğun ilgi gösterdiği semt pazarlarında da genel kurallarla ilgili denetimler gerçekleştirdi. Ne esnafın ne vatandaşın mağdur edilmesini istemediklerine dikkat çeken Başkan Beyoğlu, "Bu denetimlerdeki amacımız insanlarımızın sağlıklı ve huzurlu koşullarda yaşamasına imkan tanımaktır. Kurallara riayet eden esnafımıza teşekkür ediyor, kuralları ihlal edenleri de sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Bağlar Belediyesinden yeni yıl arifesinde fiyat ve hijyen denetimi
Bağlar Belediyesinden yeni yıl arifesinde fiyat ve hijyen denetimi
Bağlar Belediyesinden yeni yıl arifesinde fiyat ve hijyen denetimi

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Bağlar Belediyesi, Diyarbakır, Yeni Yıl, Bağlar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bağlar Belediyesinden yeni yıl arifesinde fiyat ve hijyen denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağlar Belediyesinden yeni yıl arifesinde fiyat ve hijyen denetimi - Son Dakika
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