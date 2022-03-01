Bağlar Belediyesinin açtığı kurslarda kadınlar aile ekonomisine katkı sağlıyor - Son Dakika
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Bağlar Belediyesinin açtığı kurslarda kadınlar aile ekonomisine katkı sağlıyor

01.03.2022 16:35
Bağlar Belediyesinin açtığı kurslarda kadınlar aile ekonomisine katkı sağlıyor

Bağlar Belediyesi tarafından Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren tekstil kurslarına katılan kadınlar mesleki eğitim alarak aile ekonomisine katkı sağlıyorBelediyeden yapılan açıklamaya göre, Kaynartepe, 5 Nisan ve Alipınar mahallelerinde olmak üzere üç ayrı bölgede...

Bağlar Belediyesi tarafından Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren tekstil kurslarına katılan kadınlar mesleki eğitim alarak aile ekonomisine katkı sağlıyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kaynartepe, 5 Nisan ve Alipınar mahallelerinde olmak üzere üç ayrı bölgede açılan kurslarda tekstil eğitimi veriliyor.

Kursiyer kadınların çocukları da eş zamanlı olarak aynı merkezlerde okul öncesi çalışmalarla zaman geçiriyor, sosyalleşiyor.

Kursta eğitmen Fatma Taşkesen, kurslara katılan kadınların mesleki eğitim alıp ekonomik özgürlüğün kapılarını açmanın yanı sıra öz güven de kazandığını dile getirdi.

Kursa katılan kadınlar, çocuklarının da eş zamanlı olarak farklı çalışmalara katılmasının kendileri için önemli bir avantaj olduğunu belirterek, Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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Bağlar, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağlar Belediyesinin açtığı kurslarda kadınlar aile ekonomisine katkı sağlıyor - Son Dakika


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