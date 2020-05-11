Bağlar Belediyesinin asfaltlama çalışmaları - Son Dakika

Bağlar Belediyesi, Karacadağ'ın bazalt taşından ürettiği sıcak asfalt ile 20 günde 10 bin ton serim yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışma yürüten ekipler, Hatboyu Caddesi'nde asfalt dökümü gerçekleştirdi.

Bağlar Belediyesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar Başkan Hüseyin Beyoğlu tarafından denetlendi.

Çalışmalara büyük bir şevkle devam ettiklerini belirten Beyoğlu, "20 günde 10 bin ton sıcak asfaltlama hizmeti gerçekleştirdik. İlk günkü heyecan ve aşkla yola devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sıklıkla vurguladığı gibi aşkla koşan yorulmaz. Milletimize hizmet bizim için en güzel ödüldür." ifadesini kullandı.