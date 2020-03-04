Bağlar Belediyesinin çalışmaları ele alındı - Son Dakika

Bağlar Belediyesinin çalışmaları ele alındı
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Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun başkanlığında yapılan toplantıda Bağlar Belediyesinin hizmetleri ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:04 Kaynak: AA
Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun başkanlığında yapılan toplantıda Bağlar Belediyesinin hizmetleri ele alındı.
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve meclis üyelerinin katıldığı toplantıda konuşan Vali Güzeloğlu, Bağlar'ın hak ettiği hizmetleri alması için destek vermeye devam edeceklerini söyledi.
Sağladığı destekler için Vali Güzeloğlu'na teşekkür eden Beyoğlu, "Çok verimli bir toplantı oldu. Bağlarımıza yapacağımız hizmetleri istişare ettik. Durmadan ve yorulmadan tüm enerjimizle milletimizin hizmetinde olacağız." dedi.
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