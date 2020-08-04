Bağlar Belediyesinin destek sunduğu eğitim kursları başarı gösterdi - Son Dakika

Bağlar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde üniversite sınavına hazırlanan adaylar başarı gösterdi.

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ücretsiz verilen hazırlık kurslarına katılan öğrencilerin pandemi öncesinde örgün eğitim alan öğrenciler, pandemi sürecinde video konferans yöntemiyle sağlanan uzaktan eğitimden yararlandığını söyledi.

500'e yakın öğrencinin ücretsiz olarak faydalandığı eğitim merkezinin aynı koşullarda önümüzdeki yıl da hizmet sunacağını aktararak, şunları konuştu:

"Eğitim merkezimizde yer alan eğitmenlerimizin, yöneticilerimizin ve rehberlik birimimizin etkin ve uyum içinde çalışmasıyla elde edilen başarı bu başarıdan dolayı tüm ekibimizi tebrik ediyorum. Çocuklarımızın geleceğine katkı sağlayarak onları hayallerine bir adım daha yaklaştırdığımız, aynı zamanda da ailelerimize bu anlamda yardımcı olabildiğimiz için çok mutluyuz."