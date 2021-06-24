Bağlar Belediyesinin eğitim merkezinde öğrencilerin üniversite sınavına hazırlık çalışması tamamladı - Son Dakika

Bağlar Belediyesinin eğitim merkezinde öğrencilerin üniversite sınavına hazırlık çalışması tamamladı.

Eğitim merkezinde öğrencilerle bir araya gelen Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu, öğrencilerle sohbet etti ve sınav için başarı dileğinde bulundu.

Beyoğlu, "Önemli olan sizlerin buraya gelip huzurlu koşullarda sınava hazırlanmasıydı. Her türlü imkanı oluşturduk. Sizler de en güzel şekilde hazırlandınız, emek verdiniz. Sınavda arzuladığınız başarılı sonuçları elde edeceğinize inanıyoruz. Size olan desteğimiz bununla sınırlı olmayacak. Bundan sonraki süreçte de hep sizlerin hem diğer evlatlarımızın yanında olacağınızı bilmenizi istiyorum." dedi.

Merkez sayesinde sınava hazırlandıklarını belirten öğrenciler de Bağlar Belediyesine teşekkür etti.