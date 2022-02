Bağlar Belediyesinin hizmetleriyle Bağcılar Mahallesi hızla gelişiyor - Son Dakika

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesince sunulan hizmetlerle Bağcılar Mahallesi hızla gelişiyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye son üç yılda çok amaçlı 8 park, iki organik tarım projesi, ilçe için bir ilk olan Bağ Evi projesini hayata geçirdi.

Belediye tarafından tahsis edilen 100 bin metrekarelik alanda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca mahalleye inşası tamamlanmak üzere olan bölgenin en büyük millet bahçesi de kazandırılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Gelişmeye açık bir bölge. Ferah ve huzur veren bir yapısı var. Biz de bu hızlı büyümeye karşı hizmet seferberliği şiarıyla hizmet ediyoruz. Neredeyse hizmet götürmediğimiz bölge kalmadı. Diyarbakır'ın aynası olan bir şehirleşmeyi Türkiye'nin gündemine taşımaktan çok mutluyuz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'mutlu şehirler' hedefine uygun bir şehir imar etmek bizi ayrıca mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Bağcılar'da 200 bin metrekareden fazla sosyal donatı ve yeşil alan projesini hayata geçirdiklerini belirten Beyoğlu, yeni imar yolları, alt ve üst yapı hizmetleriyle de mahallenin gelişimine büyük katkı sunduklarını ifade etti.

Bağcılar Mahallesi Muhtarı Şehmus Şirdenli ise Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Şirdenli, "Çok hızlı bir büyüme söz konusu. İmar alanı olmasından dolayı insanlar çok fazla tercih ediyor. Belediyenin hizmetlerinden memnunuz. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu her alanda yanımızda. Her talebimizi yerine getiriyor. Günün her saatinde ulaşabiliyoruz. Daima halkın içinde. Belediyecilik hizmetleri bakımından çok şanslı bir dönemde olduğumuzu rahatlıkla ifade edebilirim." dedi.