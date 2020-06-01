Bağlar Belediyesinin kadın çalışanlarından kan bağışına destek - Son Dakika

Diyarbakır'da Bağlar Belediyesinin kadın çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kan stokları azalan Kızılay için kan bağışında bulundu.

Bağlar Belediyesinin, Türk Kızılayın azalan kan stoklarını artırmak amacıyla başlattığı kan bağışı kampanyasına desteği sürüyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile zabıta ve gıda denetim ekibinden sonra Kadın ve Aile Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kadın çalışanlar da gezici kan aracına gelerek kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay yetkilileri örnek davranışından dolayı Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.