Bağlar Belediyesinin kırsal mahallerde yeni yol yapım ve onarım çalışması devam ediyor - Son Dakika

Diyarbakır'da Bağlar Belediyesince kırsal yerleşim bölgelerinde 75 kilometre yeni yol çalışması gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçe sınırları içerisinde bulunan 48 mahallenin 36'sını oluşturan kırsal yerleşim yerlerine son 1,5 yılda alt yapı, ulaşım ve üst yapı çalışması yaptığı bildirildi.

Son olarak Alatosun Mahallesi'ne bağlı Keloş Mezrası ile yeni hizmete giren bölgelere yol hizmeti kazandırıldığı ifade edilen açıklmada, Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun kırsal mahalle ziyaretleri sırasında alt yapı ve ulaşım konusunda yaşanan sıkıntılara değindiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Uzun yılların ihmalini yansıtan bir tablo ile karşılaşınca hemen harekete geçerek hizmet seferberliği başlattık. Hafta sonu demedik, pandeminin arkasına sığınmadık, milletimizin hak ettiği hizmetleri alması için samimi bir gayret ortaya koyan ekiplerimiz 20 yılda yapılmayan hizmeti 1,5 senede yerine getirdi. Nerede bir ihtiyaç tespit ettiysek ve vatandaşlarımızdan talep geldiyse çözmek için koştuk."