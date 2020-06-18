Bağlar belediyesinin yol yapım ve bakım çalışması devam ediyor - Son Dakika

Bağlar belediyesinin yol yapım ve bakım çalışması devam ediyor

Bağla Belediyesi kırsal mahallerde yol yapım, bakım ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Bağla Belediyesi kırsal mahallerde yol yapım, bakım ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Mahale sakinlerinin talebi üzerine Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Çiçekliyurt Mahallesinde yolları genişletti. Kırsal mahallelerdeki yol yapım çalışmaları ile ilçe merkezindeki asfaltlama faaliyetlerini eş zamanlı olarak devam ettiren Bağlar Belediyesi, son olarak Öğretmenler Caddesi 437.sokakta asfalt serimi yaptı. Vatandaşlar çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediyeye teşekkür ettiler.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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