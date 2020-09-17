Bağlar Belediyesinin yol yapım ve onarım çalışması sürüyor - Son Dakika

Bağlar Belediyesinin yol yapım ve onarım çalışması devam ediyor.

Çalışmalarına aralıksız olarak sürdüren Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Yol çalışmaları kapsamında yapılan yeni yol ile Karacadağ bölgesi ve Siverek yolundan gelip havaalanı mevkisi ve şehir içine doğru akan trafiğin de kısalması ve rahatlaması bekleniyor.

Belediye, ilçenin diğer bölgelerinde de yeni yol yapma, bakım ve asfaltlama hizmetlerine devam ediyor.