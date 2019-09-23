Son Dakika Haberleri: Bağlar Belediyespor 1 puana sevinmedi
Son Dakika Spor Haber

Bağlar Belediyespor 1 puana sevinmedi

18 dakika önce

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Bağlar Belediyespor, 2019-2020 sezonuna Bismil 21 Spor'la 0-0 berabere kalarak 1 puanla başladı.

Bağlar Belediyespor 1 puana sevinmedi, System.String[]

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Bağlar Belediyespor, 2019-2020 sezonuna Bismil 21 Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor'la 0-0 berabere kalarak 1 puanla başladı.


Bağlar Belediyespor Kulüp Başkanı Haşim Merdoğlu, lige istedikleri gibi başlayamadıklarını söyledi. Merdoğlu, takımın iyi mücadele ettiğine dikkat çekerek gelecek haftalarda daha iyi olacaklarını belirtti. Merdoğlu, "10 kişi kalmasaydık kazanma şansımız yüksek olurdu. Buna rağmen önemli pozisyonlara girdik ama sonuçlandıramadık. Takım olarak iyi mücadele ettik, gelecek için umut verdik. Bismil 21 Spor da iyi oynadı, her iki takımı da tebrik ediyorum" dedi.


Bağlar Belediyespor teknik sorumlusu Ekrem Üşen de galibiyeti kaçıran taraf olduklarını kaydetti. Üşen, "Bismil'e kazanmak için gittik. Maalesef beklenmedik kırmızı kart olayı planlarımızı bozdu. Rakibimiz taraftarının desteği ile oynadı. Kolay maç olmadı. Kazanmak için pozisyonlar da bulduk fakat son vuruşları yapamadık. Takımın mücadele azminden memnunuz. Hak ettiğimiz yere geleceğiz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Futbol, Bismil, Bağlar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Levent Şahin tercihleriyle sınıfta kaldı!
Cem Yılmaz'dan Fener Ol için ücretsiz gösteri! Yılmaz Vural'dan Fikret Orman'a transfer telefonu Galatasaray'a Mbappe'den kötü haber! Maça yetişecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 12:47:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağlar Belediyespor 1 puana sevinmedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]