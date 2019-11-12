Son Dakika Haberleri: Bağlar Belediyespor Başkanı Merdoğlu, TFF Başkanı Özdemir ile görüştü
Son Dakika Güncel Bağlar Belediyespor Başkanı Merdoğlu, TFF Başkanı Özdemir ile görüştü - Son Dakika

Bağlar Belediyespor Başkanı Merdoğlu, TFF Başkanı Özdemir ile görüştü

6 saat önce

Bağlar Belediyespor Başkanı Haşim Merdoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile görüştü.

Bağlar Belediyespor Başkanı Merdoğlu, TFF Başkanı Özdemir ile görüştü, System.String[]

Bağlar Belediyespor Başkanı Haşim Merdoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile görüştü.

Bir program dolayısıyla Diyarbakır'a gelen Özdemir ile görüşen Merdoğlu, kulübün çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Merdoğlu yaptığı açıklamada, Özdemir'in Türk futbolu için büyük önem taşıdığını işaret ederek, "Türk futboluna büyük hizmetleri olan büyüğümüz ve hemşehrimiz Nihat Özdemir ile her zaman gurur duyuyoruz. Özel bir program vesilesiyle geldiği memleketinde kendisiyle görüşme imkanımız oldu. Kentimizle ilgili bazı müjdeler verdi." dedi.

Servet Yazıcı, Nihat Özdemir, Diyarbakır, Bağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:32 Kaynak: AA
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