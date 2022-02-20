Üye Girişi
Bağlar Belediyespor Batman 1955 Belediyespor'u 1-0 yendi - Son Dakika

Bağlar Belediyespor Batman 1955 Belediyespor'u 1-0 yendi

20.02.2022 16:20
Bağlar Belediyespor Batman 1955 Belediyespor'u 1-0 yendi

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL ) 1. Bölge 2. Grup'ta zirve mücadelesi veren Bağlar Belediyespor, Seyrantepe Spor Tesisleri'nde ağırladığı Batman 1955 Belediyespor'u 1-0 yendi.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL ) 1. Bölge 2. Grup'ta zirve mücadelesi veren Bağlar Belediyespor, Seyrantepe Spor Tesisleri'nde ağırladığı Batman 1955 Belediyespor'u 1-0 yendi.

23 puan ve averajla ikinci sırada haftayı tamamlayan Bağlar Belediyespor, Batman temsilcisini ikinci yarının başında bulduğu tek golle mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürdü.

İlk 45 dakikası 0-0 sona eren maçın 46. dakikasında Uğur Yontürk'ün golüyle öne geçen Bağlar Belediyespor, bu üstünlüğünü 90 dakika sonuna kadar koruyarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

Geride kalan 11 karşılaşmada 23 puan toplayan Bağlar Belediyespor, 27 Şubat Pazar günü Diyarbakırspor ile karşı karşıya gelecek.

YORUMLAR
500
Futbol: Ampute Süper Ligi Futbol: Ampute Süper Ligi Dicle Gençlikspor'dan dört dörtlük galibiyet Dicle Gençlikspor'dan dört dörtlük galibiyet Bağlar Belediyespor Batman 1955 Belediyespor'u 1-0 yendi Bağlar Belediyespor Batman 1955 Belediyespor'u 1-0 yendi

Futbol, Batman, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağlar Belediyespor Batman 1955 Belediyespor'u 1-0 yendi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:15 Ukrayna ve Rusya hattında savaştan kaçanlar yüzünden OHAL kararı!
16:02 Lider Trabzonspor, Alanya deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu
15:14 Güngör Arslan'ın cenazesine, eşinin Vali ile olan diyaloğu damga vurdu
15:12 Gazeteci Güngör Arslan'ın ölmeden önce çekilen videosu ortaya çıktı: Öldürülen ne ilk ne de son gazeteci olacağım
15:09 Çin'in uzay aracı, keşfettiği küreciklerle Ay'ın gizemini çözecek!
15:06 Kraliçe Elizabeth koronavirüs testi pozitif çıktı
15:05 Son Dakika: Kremlin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği tarihi veren batı medyası için: Provokasyondur, aksi sonuçlara yol açabilir
14:46 Rossella Petrillo, Arthur Cabral'ın göğüslerine bakıp yaptığı hareketle ilgili ilk kez konuştu: Benim gördüğüm şey iki kişinin çalışmasıdır
14:22 Putin'in Ukrayna'yı işgal planı dehşete düşürecek!
14:19 Numan Kurtulmuş Migros işçileri için: İşçilerin hakkını verin
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 16:26:58. #1.12#
SON DAKİKA: Bağlar Belediyespor Batman 1955 Belediyespor'u 1-0 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement