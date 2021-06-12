Bağlar Belediyespor Batman'da 3 puan arıyor

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 4. Bölge 4. Grupta yer alan Diyarbakır temsilcisi Bağlar Belediyespor, ikinci hafta maçına yarın Batman'da çıkacak.

İlk hafta maçında Mazıdağı Fosfatspor'u 3-0 yenerek grupta liderliğe yükselen Bağlar Belediyespor, Batman 19 Mayıs 2 No'lu sentetik sahada Batman 72 Belediyespor ile oynanacak maçı da kazanarak grup birinciliği için avantaj elde etmek istiyor. Saat 17.00'da başlayacak mücadelenin hakemi olarak Selçuk Keklik görevlendirildi. - DİYARBAKIR