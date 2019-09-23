Son Dakika Haberleri: Bağlar Belediyespor'da buruk sevinç
Son Dakika Güncel Haber

Bağlar Belediyespor'da buruk sevinç

53 dakika önce

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1.Grup'ta mücadele eden Bağlar Belediyespor, sahasında karşılaştığı Bismil 21 Spor ile 0-0 beraber kaldı.

Bağlar Belediyespor'da buruk sevinç, System.String[]

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1.Grup'ta mücadele eden Bağlar Belediyespor, sahasında karşılaştığı Bismil 21 Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ile 0-0 beraber kaldı.

Bağlar Belediyespor Kulüp Başkanı Haşim Merdoğlu, sezonun ilk maçında karşılaştıkları Bismil 21 Spor maçında çok iyi oyun sergilemelerine rağmen gol atamadıklarını belirterek, "İyi oyun nedeniyle mutluyuz ancak galip gelmediğimiz için üzgünüz. Takımımız iyi mücadele etti, Diyarbakır'a yakışan bir maç oldu. Artık önümüzdeki maça motive olmalıyız." dedi.

Futbol, Bismil, Bağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adnan Oktar mağduru kadın, örgüt içerisindeki kirli yapıyı anlattı
Son Dakika: Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili MHP'den açıklama geldi Yavaş'tan makam aracı açıklaması: Plakaları internetten yayınlayacağız MHP Lideri Devlet Bahçeli hastaneye kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 13:18:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağlar Belediyespor'da buruk sevinç
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]