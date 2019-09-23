Bağlar Belediyespor'da buruk sevinç

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1.Grup'ta mücadele eden Bağlar Belediyespor, sahasında karşılaştığı Bismil 21 Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ile 0-0 beraber kaldı.

Bağlar Belediyespor Kulüp Başkanı Haşim Merdoğlu, sezonun ilk maçında karşılaştıkları Bismil 21 Spor maçında çok iyi oyun sergilemelerine rağmen gol atamadıklarını belirterek, "İyi oyun nedeniyle mutluyuz ancak galip gelmediğimiz için üzgünüz. Takımımız iyi mücadele etti, Diyarbakır'a yakışan bir maç oldu. Artık önümüzdeki maça motive olmalıyız." dedi.