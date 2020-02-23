Bağlar Belediyespor deplasmanda gol yağdırdı - Son Dakika
Son Dakika Spor Bağlar Belediyespor deplasmanda gol yağdırdı - Son Dakika Spor

Bağlar Belediyespor deplasmanda gol yağdırdı

6 saat önce

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup'ta yer alan Bağlar Belediyespor deplasmanda Patnos 04Sporu 8-1 mağlup etti.

Bağlar Belediyespor deplasmanda gol yağdırdı, System.String[]

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup'ta yer alan Bağlar Belediyespor deplasmanda Patnos 04Sporu 8-1 mağlup etti.


Demhat Kaymaz, Mehmet Ali Tektaş ve Metin Ekinci'nin 2'şer, Bedran Demir ile Ahmet Ülük'ün golleriyle kazanan sarı-mavili takım puanını 35'e çıkararak üçüncü sıradaki yerini korudu.


Aynı grupta yer alan Diyarbakır'ın diğer takımı Bismil 21Spor ise sahasında Siirt Özel İdarespor'a 2-1 yenilerek 21 puanda kaldı. - DİYARBAKIR

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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:09 Kaynak: İHA
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