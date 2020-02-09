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Bağlar Belediyespor deplasmanda kayıp
6 saat önce
Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup'ta yer alan Bağlar Belediyespor deplasmanda Mardin Büyükşehir Başakspor'a 2-0 mağlup oldu.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:54 Kaynak: İHA
Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup'ta yer alan Bağlar Belediyespor deplasmanda Mardin Büyükşehir Başakspor'a 2-0 mağlup oldu.
Mardin 21 Kasım Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi takım Ömer Yalçın ve Şefik Boz'un golleriyle 2-0 kazanarak puanını 41'e çıkararak liderliğini devam ettirdi. Bağlar Belediyespor bu yenilgi ile 32 puanda kaldı.
Aynı grupta yer alan Diyarbakır'ın diğer takımı Bismil 21Spor ise sahasında Yüksekova Belediyespor'u 3-2 yenerek puanını 21'e çıkardı. - DİYARBAKIR
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