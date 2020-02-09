Bağlar Belediyespor deplasmanda kayıp - Son Dakika
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Bağlar Belediyespor deplasmanda kayıp

6 saat önce

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup'ta yer alan Bağlar Belediyespor deplasmanda Mardin Büyükşehir Başakspor'a 2-0 mağlup oldu.

Bağlar Belediyespor deplasmanda kayıp, System.String[]

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup'ta yer alan Bağlar Belediyespor deplasmanda Mardin Büyükşehir Başakspor'a 2-0 mağlup oldu.


Mardin 21 Kasım Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi takım Ömer Yalçın ve Şefik Boz'un golleriyle 2-0 kazanarak puanını 41'e çıkararak liderliğini devam ettirdi. Bağlar Belediyespor bu yenilgi ile 32 puanda kaldı.


Aynı grupta yer alan Diyarbakır'ın diğer takımı Bismil 21Spor ise sahasında Yüksekova Belediyespor'u 3-2 yenerek puanını 21'e çıkardı. - DİYARBAKIR

Futbol, Mardin, Bağlar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:54 Kaynak: İHA
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