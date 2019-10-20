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Bağlar Belediyespor deplasmanda kazandı

19 dakika önce

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1.Grup'ta mücadele eden Bağlar Belediyespor, 5. hafta maçında Muş Menderesspor'u deplasmanda 2-1 yenerek puanını 10'a yükseltti.

Bağlar Belediyespor deplasmanda kazandı, System.String[]

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1.Grup'ta mücadele eden Bağlar Belediyespor, 5. hafta maçında Muş Menderesspor'u deplasmanda 2-1 yenerek puanını 10'a yükseltti.


Muş Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk 45 dakikası 0-0 sona erdi. İkinci 45 dakikada iyi futbolunu gollerle süsleyen Diyarbakır temsilcisi, Murat Güneş ve Ahmet Eriğ'in golleriyle 3 puanın sahibi oldu.


Bu sezon deplasmanda yenilgi yüzü görmeyen Bağlar Belediyespor, 3 maçta iki galibiyet ve bir beraberlik elde ederek dış sahalarda hanesine 7 puan yazdırdı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Bağlar, Futbol, Muş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 05:03 Kaynak: İHA
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