Bağlar Belediyespor erteleme maçında Muş Menderesspor ile yenişemedi - Son Dakika
Son Dakika Spor Bağlar Belediyespor erteleme maçında Muş Menderesspor ile yenişemedi - Son Dakika Spor

Bağlar Belediyespor erteleme maçında Muş Menderesspor ile yenişemedi

6 saat önce

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Bağlar Belediyespor, daha önce olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen maçta kendi sahasında Muş Menderesspor ile 0-0 berabere kaldı.

Bağlar Belediyespor erteleme maçında Muş Menderesspor ile yenişemedi, System.String[]

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Bağlar Belediye spor, daha önce olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen maçta kendi sahasında Muş Menderesspor ile 0-0 berabere kaldı.


Bedran Demir'in kırmızı kart görmesi nedeniyle 50 dakika 10 kişi oynamak zorunda kalan sarı-mavili takım Seyrantepe spor tesislerinde oynadığı karşılaşmada yakaladığı pozisyonları sonuçlandıramayarak sahadan 1 puan ile ayrıldı. Bu sonuçla Bağlar Belediyespor puanını 36'ya çıkararak üçüncü sıradaki yerini korurken, Muş Menderesspor ise puanını 18'e yükseltti.


BAL 1. Grup'ta yer alan Bismil 21Spor ise deplasmanda Dersimspor'a 2-1 yenilerek 21 puanda kaldı. Dersimspor ise puanını 34'e çıkardı. - DİYARBAKIR

Bağlar, Futbol, Muş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:52 Kaynak: İHA
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