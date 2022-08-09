Bağlar Belediyespor'da transfer dönemi - Son Dakika
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Bağlar Belediyespor'da transfer dönemi

09.08.2022 15:33
Bağlar Belediyespor'da transfer dönemi

Bağlar Belediyespor, futbolcu seçmeleri ve transferlerle 7 oyuncuyu kadroya dahil etti.

Bağlar Belediyespor, futbolcu seçmeleri ve transferlerle 7 oyuncuyu kadroya dahil etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bölgesel Amatör Futbol Liginde (BAL) mücadele eden takım, yapılan seçmelerin yanı sıra transferlerle birlikte 7 futbolcuyu daha bünyesine kazandırdı.

Cihan Çetin teknik yönetiminde geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan kadro korunurken, yeni sezon için yönetim transfer tercihlerini bölgedeki gençlerden yana kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulüp Başkanı Ferit Tutşi, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun desteğiyle kurulan kadronun yeni sezonda umut verdiğini belirtti.

Tutşi, "Sportif başarıyı elbette istiyoruz, bunun için çalışıyoruz. Aynı zamanda geleceğe yatırım yapıyoruz. Başarılı olan kadromuzu koruduk. Yine bölgedeki gençlerimizi kadromuza dahil ettik." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Futbol, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağlar Belediyespor'da transfer dönemi - Son Dakika

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