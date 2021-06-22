Bağlar Belediyespor için final gibi gün

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 4. Bölge 4. Grup'ta averajla lider durumda yer alan Bağlar Belediyespor, aynı puana sahip olduğu Batman 72 Belediyespor'la yarın çok kritik bir mücadelede karşı karşıya gelecek.

Seyrantepe Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak final değerindeki müsabakayı hakem Güney Güneylioğlu yönetecek. 6'şar puana sahip iki takımın mücadelesinde Bağlar Belediyespor, iki farklı kazanırsa son haftayı beklemeden grup birinciliğini garantileyecek. Beraberlik ve rakibin galibiyeti halinde ise Batman temsilcisi grup birinciliğini ilan etmiş olacak.

27 Haziran Pazar günü oynanacak son haftayı Bağlar Belediyespor bay geçerken, Batman 72 Belediyespor ise sahasında Mazıdağı Fosfatspor'la kozlarını paylaşacak. - DİYARBAKIR