Bağlar Belediyespor karate takımının başarısı
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Bağlar Belediyespor Karate Takımı, Uluslararası Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonasında gümüş madalya sahibi oldu.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 03:22 Kaynak: AA
Bağlar Belediyespor Karate Takımı, Uluslararası Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonasında gümüş madalya sahibi oldu.
Bu yıl Rize'de düzenlenen şampiyonada, Gürcistan, Azarbeycan, Kazakistan, İran, Ukrayna, Almanya gibi ülkelerinden gelen sporcular kıyasıya mücadele etti.
Finalde ikinci olan Bağlar Belediyespor karate takımı, gümüş madalya sahibi oldu.
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