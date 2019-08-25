Son Dakika Haberleri: Bağlar Belediyespor karatede başarılara doymuyor
Son Dakika Spor Haber

Bağlar Belediyespor karatede başarılara doymuyor

43 dakika önce

Bağlar Belediyespor karate takımı sporcuları Rize'de yapılan Uluslararası Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası'nda gümüş madalya sahibi olurken 2.'lik kupasını da Diyarbakır'a kazandırdı.

Bağlar Belediyespor karatede başarılara doymuyor, System.String[]

Bağlar Belediyespor karate takımı sporcuları Rize'de yapılan Uluslararası Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası'nda gümüş madalya sahibi olurken 2.'lik kupasını da Diyarbakır'a kazandırdı.


Bağlar Belediyespor karate takımı büyük bir başarıya daha imza attı. Bu yıl Rize'de düzenlenen Uluslararası Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası'nda 12 ülkeden 2 bine yakın sporcunun katıldığı yarışmaya Bağlar Belediyespor damgasını vurdu. Bağlar Belediyespor karate takımı, Gürcistan, Azarbeycan, Kazakistan, İran, Ukrayna, Almanya gibi ülkelerin milli takımlarının da yarıştığı şampiyonada gümüş madalya kazandı.


Şampiyonda ikincilik kupasını da Bağlar Belediyespor Karate Kulübü'ne kazandıran Sena Kızılaslan ve Zeynep Akçakmak şampiyonada göz dolduran sporcuları oldu. Başarılı bir şekilde Diyarbakır'ı temsil eden Bağlar Belediyespor karate takımında Sena Kızılaslan ve Zeynep Akçakmak'ın yanı sıra İrem Nur Yazar, Ece Erdoğan, Hatun Tek ve Öykü İbiloğlu da mücadele eden sporcular arasında yer aldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Karadeniz, Bağlar, Rize, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'lilerin oturma eylemi yapan anneye saldırısı güvenlik kamerasında (2)
Şarkıcı Derya Uluğ, konserinde eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut için pankart açtı Eşinin şiddetinden kaçtı, hapis hayatında ölümü bekliyor Fenerbahçe'ye Başakşehir maçında galibiyeti getiren konuşma ortaya çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 15:36:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağlar Belediyespor karatede başarılara doymuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]