Bağlar Belediyespor kongreye gidiyor
34 dakika önce
Yeni sezonda Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde Diyarbakır'ı temsil edecek olan Bağlar Belediyespor, Olağanüstü Genel Kurul'a gitme kararı aldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:25 Kaynak: İHA
Yeni sezonda Bölgesel Amatör Futbol
Ligi'nde Diyarbakır
'ı temsil edecek olan Bağlar
Belediyespor, Olağanüstü Genel Kurul'a gitme kararı aldı.
Yeni dönemde futbolun yanı sıra salon sporları başta olmak üzere bir çok branşta faaliyet göstermeyi planlayan Bağlar Belediyespor'un kongresi 5 Temmuz'da yapılacak. Kongrede kulübün yeni başkanı, yeni yönetimi, yeni dönemdeki faaliyet alanları ve bütçesinin belli olacağı ifade edildi. - DİYARBAKIR
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