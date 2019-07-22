Bağlar Belediyespor kulübü sporcusundan çifte madayla
1 saat önce
Bağlar Belediyespor Kulübü sporcusu Sena Kızılaslan, iki farklı şampiyonada altın ve gümüş madalya kazandı.
Bağlar Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:42 Kaynak: AA
Belediyespor Kulübü sporcusu Sena Kızılaslan, iki farklı şampiyonada altın ve gümüş madalya kazandı.
Kızılaslan, Denizli
'de 14-15 Temmuz'da düzenlenen "Dekaı-Do Uluslararası Karate Şampiyonası"nda tüm rakiplerini eleyerek, altın madalya kazandı. Çanakkale
'de de 19-21 Temmuz'de gerçekleştirilen Türkiye
'nin de bulunduğu 5 ülkeden 850 sporcunun katıldığı şampiyonada finale yükselen Kızılaslan, final maçını hakem kararıyla 3-2 kaybederek ikinci oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu.
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