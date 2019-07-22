Son Dakika Haberleri: Bağlar Belediyespor kulübü sporcusundan çifte madayla
Son Dakika Güncel Haber

Bağlar Belediyespor kulübü sporcusundan çifte madayla

1 saat önce

Bağlar Belediyespor Kulübü sporcusu Sena Kızılaslan, iki farklı şampiyonada altın ve gümüş madalya kazandı.

Bağlar Belediyespor kulübü sporcusundan çifte madayla, System.String[]
Bağlar Belediyespor Kulübü sporcusu Sena Kızılaslan, iki farklı şampiyonada altın ve gümüş madalya kazandı.
Kızılaslan, Denizli'de 14-15 Temmuz'da düzenlenen "Dekaı-Do Uluslararası Karate Şampiyonası"nda tüm rakiplerini eleyerek, altın madalya kazandı.
Çanakkale'de de 19-21 Temmuz'de gerçekleştirilen Türkiye'nin de bulunduğu 5 ülkeden 850 sporcunun katıldığı şampiyonada finale yükselen Kızılaslan, final maçını hakem kararıyla 3-2 kaybederek ikinci oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu.
Bağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi AÖF üç ders sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF üç ders sınav giriş yeri sorgula! Günlük burç yorumları 22 Temmuz 2019 Pazartesi (Haftalık burç yorumları) Son Dakika! Motorine 16 kuruş indirim geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 18:26:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağlar Belediyespor kulübü sporcusundan çifte madayla
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]