Bağlar Belediyespor, sahasında berabere kaldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Bağlar Belediyespor, sahasında berabere kaldı - Son Dakika Spor

Bağlar Belediyespor, sahasında berabere kaldı

6 saat önce

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 1. Grup'ta ligin üst sıralarında yer alan Bağlar Belediyespor, orta sıralarda bulunan 12 Bingölspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bağlar Belediyespor, sahasında berabere kaldı, System.String[]

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 1. Grup'ta ligin üst sıralarında yer alan Bağlar Belediye spor, orta sıralarda bulunan 12 Bingölspor ile 1-1 berabere kaldı.


Seyrantepe spor tesislerinde oynanan maçta 12 Bingölspor, Serdar Hanay'in golüyle 1-0 öne geçerken Bağlar Belediyespor'un beraberlik golünü Ahmet Eriğ kaydetti. 12 Bingölsporda Doğancan kırmızı kart gördü.


Bu sonuçla Bağlar Belediyespor puanını 32'ye ve 12 Bingölspor ise puanını 19'a çıkardı. - DİYARBAKIR

Futbol, Bağlar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:45 Kaynak: İHA
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